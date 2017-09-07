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Регион 07.09.2017 16:49

Католикос всех армян летит в Москву для участия во встрече представителей духовенства по Карабаху

Католикос всех армян Гарегин Второй вечером в четверг отправится в Москву для встречи с духовными лидерами Азербайджана и России по вопросу карабахского конфликта, которая пройдет в пятницу.

"Сегодня вечером запланирован вылет в Москву", - сказал "Интерфаксу" руководитель пресс-канцелярии Армянской апостольской церкви Тер Ваграм Меликян.

Со своей стороны пресс-служба Управления мусульман Кавказа сообщила, что Баку на переговорах будет представлять председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде.

"А.Пашазаде отправился в четверг с визитом в Москву, в рамках которого проведет встречу с католикосом всех армян Гарегином II",- говорится в сообщении пресс-службы УМК.

В сообщении отмечается, что встреча А.Пашазаде и Гарегина Второго организована патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАТОЛИКОС, РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]