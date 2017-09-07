Католикос всех армян летит в Москву для участия во встрече представителей духовенства по Карабаху

Католикос всех армян Гарегин Второй вечером в четверг отправится в Москву для встречи с духовными лидерами Азербайджана и России по вопросу карабахского конфликта, которая пройдет в пятницу.
"Сегодня вечером запланирован вылет в Москву", - сказал "Интерфаксу" руководитель пресс-канцелярии Армянской апостольской церкви Тер Ваграм Меликян.
Со своей стороны пресс-служба Управления мусульман Кавказа сообщила, что Баку на переговорах будет представлять председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде.
"А.Пашазаде отправился в четверг с визитом в Москву, в рамках которого проведет встречу с католикосом всех армян Гарегином II",- говорится в сообщении пресс-службы УМК.
В сообщении отмечается, что встреча А.Пашазаде и Гарегина Второго организована патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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