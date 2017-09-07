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Дальнее зарубежье 07.09.2017 19:25

В генпрокуратуре Испании готовят иски против планирующих референдум о независимости членов каталонского правительства

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса в четверг заявил, что его ведомство готовит судебные иски против членов правительства Каталонии в связи с принятием решения о проведении референдума о независимости, сообщают местные СМИ.

По его словам, генеральная прокуратура Испании ведет подготовку двух исков, один из которых направлен против членов парламента Каталонии, которые допустили проведение обсуждения и голосования по этому законопроекту. Второй иск направлен против членов каталонского правительства.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение Каталонии о референдуме "недопустимым проявлением неповиновения".

В свою очередь правительство Каталонии уже заявило, что возмущено подобными планами испанской генпрокуратуры.

Накануне парламент Каталонии большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению этого автономного сообщества от Испании.

Ранее глава исполнительной власти испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемонт назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]