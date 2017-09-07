В Варшаве воздвигнут монумент азербайджанским военным периода АДР – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии монумента в Варшаве в память о военных деятелях периода Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Согласно сообщению, монумент воздвигнут генерал-лейтенанту Сулейман беку Сулькевичу и полковнику Вели беку Ядигяру.

Выступивший на мероприятии З.Гасанов рассказал о тесных исторических польско-азербайджанских отношениях. Министр выразил уверенность, что открытие монумента, которое носит символический характер, сыграет важную роль в развитии военного сотрудничества между двумя странами.

В церемонии открытия монумента также приняли участие представители посольства Азербайджана в Польше, руководство Вооруженных сил Польши, представители Министерства иностранных дел, Института национальной памяти, Парламента Польши, организации ветеранов, администрация города Варшавы, представители общественности, а также члены диаспоры.

Ф.Исазаде