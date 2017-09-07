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Внешняя политика 07.09.2017 17:47

В Варшаве воздвигнут монумент азербайджанским военным периода АДР – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии монумента в Варшаве в память о военных деятелях периода Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Согласно сообщению, монумент воздвигнут генерал-лейтенанту Сулейман беку Сулькевичу и полковнику Вели беку Ядигяру.

Выступивший на мероприятии З.Гасанов рассказал о тесных исторических польско-азербайджанских отношениях. Министр выразил уверенность, что открытие монумента, которое носит символический характер, сыграет важную роль в развитии военного сотрудничества между двумя странами.

В церемонии открытия монумента также приняли участие представители посольства Азербайджана в Польше, руководство Вооруженных сил Польши, представители Министерства иностранных дел, Института национальной памяти, Парламента Польши, организации ветеранов, администрация города Варшавы, представители общественности, а также члены диаспоры.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ВОЕННЫЕ, МОНУМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]