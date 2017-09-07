Jaguar с 2020 года будет выпускать только гибриды и электромобили

Британская Jaguar Land Rover (JLR), которая принадлежит индийскому автопроизводителю Tata Motors, планирует с 2020 года выпускать все новые модели на базе электро- или гибридных двигателей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, первым электромобилем станет Jaguar I-Pace, который поступит в продажу уже в 2018 году.

Исполнительный директор JLR Ральф Спет говорит, что решение перейти на производство электрокаров и автомобилей с гибридными двигателями даст покупателем еще больший выбор.

В июле этого года шведский концерн Volvo также заявлял о том, что с 2019 года будет оснащать все новые модели электрическими двигателями.

Однако как Volvo, так и JLR продолжат выпускать старые модели автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, отмечает BBC.

"Двигатель внутреннего сгорания - это высокий уровень развития технологий. Мы будем видеть такие двигатели, работающие на бензине или дизтопливе, еще много лет", - полагает Р.Спет .

JLR также сообщила, что разработала электрическую версию своей классического родстера 1968 года E-type Zero. Однако эта версия является концепт-каром и не поступит в продажу.

"Ясно одно: будущее будет "электрическим", - заявил глава компании.

Компания также попыталась спрогнозировать, как будут выглядеть автомобили в 2040 году. Jaguar представила концепт-кар Future-Type, в котором вождение будет осуществляться с помощью голоса. Съемный руль Sayer с искусственным интеллектом "не просто находится в автомобиле, он становится вашим верным товарищем", говорится в пресс-релизе.

На вопрос о Brexit Р.Спет ответил: "Я верю, что в конечном счете политики заинтересованы в создании лучшего общества для своих сограждан". Он отметил, что JLR получает приблизительно 40% комплектующих для своих автомобилей из стран Европейского союза. Также ЕС является важнейшим экспортным рынком для компании.

"Для нас принципиально важно существование свободной и честной торговли", - отметил Р.Спет.

JLR является крупнейшим автопроизводителем в Великобритании, а также одним из крупнейших в стране экспортеров: порядка 80% годовой выручки, составившей в 2016 году 24 млрд фунтов стерлингов, пришлось на долю зарубежных продаж.