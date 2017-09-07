Директор Московского академического театра сатиры награжден орденом Дружбы – распоряжение президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева орденом "Dostluq" ("Дружбы").
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы Азербайджана.
М.Агаев награжден орденом "за заслуги в укреплении азербайджано-российских культурных связей".
Мамедали Агаев родился 3 сентября 1952 года в селе Караханбейли Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.
М.Агаев с 1992 года является директором Московского академического театра сатиры.
А.Азизов
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