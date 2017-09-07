Саудовская Аравия вносит изменения в ключевой план экономических реформ

Правительство Саудовской Аравии вносит изменения в ключевой план экономических реформ, представленный чуть более года назад, пишет газета Financial Times.
Власти страны намерены отказаться от ряда заявленных ранее изменений, а также продлить временной интервал достижения определенных целей.
Такой шаг показывает, что Эр-Рияд, вероятно, осознал чрезмерную амбициозность заявленных в Национальной программе трансформации реформ, пишет FT.
Правительство Саудовской Аравии работало над изменением программы, ставшей основой плана саудовского принца Мохаммеда ибн Салмана по сокращению зависимости страны от нефтяного сектора, с июля текущего года.
В документе, поступившем в распоряжение FT, отмечается, что новая программа "изменит существующие инициативы и добавит новые".
"Временной промежуток, на который ориентирована программа - до 2020 года, однако в ней поставлены цели на 2025 и 2030 гг.", - отмечается в документе.
Ключевые элементы программы экономических реформ, объявленной властями Саудовской Аравии в прошлом году, включали приватизацию государственных активов, создание 1,2 млн рабочих мест в частном секторе и сокращение безработицы с 11,6% до 9% к 2020 году.
Частичная приватизация государственной нефтекомпании Saudi Aramco не входит в Национальную программу трансформации, однако является важнейшим моментом плана диверсификации экономики.
В документе не содержится никаких указаний на возможный отказ властей страны от продажи 5%-ной доли в Saudi Aramco, запланированной на следующий год, пишет FT.
Однако программа приватизации в целом, а также ряд других инициатив, включая реформу финансового сектора и улучшение доступности жилья, будут выведены из Национальной программы трансформации. Этими вопросами займутся отдельные министерства.
Обновленная программа станет одной из 12 т.н. "программ претворения видения в жизнь", которые будут разрабатываться для обеспечения выполнения поставленных принцем Мохаммедом ибн Салманом целей.
"Есть понимание того, что многие из поставленных целей были слишком агрессивными и, возможно, имели бы слишком серьезные последствия для экономики", - цитирует FT советника правительства Саудовской Аравии.
Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Саудовской Аравии в этом году увеличится лишь на 0,1% после подъема на 1,7% в 2016 году.
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