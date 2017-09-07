Строительные работы по газопроводу TAP выполнены более чем на 50% - консорциум

Работы по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего поставки азербайджанского газа в Европу, выполнены более чем на 50%, отмечается в сообщении консорциума TAP.

Данные работы выполнены всего за 16 месяцев с момента начала строительства.

"Показатель включает в себя все работы по проектированию, поставки и строительство. На начало сентября 2017 года подрядчики TAP расчистили примерно 70% маршрута проекта в Греции и Албании, более 45% сваренных труб уложено в землю. Примерно 95% из 55 тысяч труб получено на местах строительства в Греции, Албании и Италии", - говорится в сообщении.

Управляющий директор TAP Лука Скьеппати подчеркнул, что реализация проекта продолжается согласно утвержденному графику и бюджету. "Мы остаемся привержены плану доставки первого газа с "Шах Дениз-2" в Европу в 2020 году", - сказал Скьеппати, слова которого приводятся в сообщении.

Газопровод TAP является частью проекта «Южный газовый коридор» предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Азизов