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Финансы 07.09.2017 18:31

Азербайджан планирует привлечь ЕБРР к финансированию проектов в энергетике, транспорте, экологии и частном секторе

Азербайджан рассчитывает на участие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в кредитовании в республике проектов в сферах энергетики, транспорта, экологии и поддержки частного сектора, отмечается в сообщении министерства экономики.

Министр экономики Шахин Мустафаев и президент ЕБРР Сума Чакрабарти в четверг в Баку обсудили вопросы сотрудничества.

"Ш.Мустафаев и С.Чакрабарти, в частности, провели анализ кредитного портфеля банка по Азербайджану. Кроме этого, они обсудили перспективы финансовой поддержки ЕБРР проекту Южный газовый коридор, транспортной инфраструктуры, управлению бытовыми отходами и поддержки частного сектора", - отмечается в сообщении.

Министр подчеркнул, что ЕБРР до сих пор выделил кредитов на общую сумму $1,7 млрд для реализации 151 проекта в частном секторе Азербайджана.

Ш.Мустафаев также добавил заинтересованность азербайджанской стороны в увеличении инвестиций со стороны ЕБРР в проекты в республике.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк предоставил Азербайджану кредитов на сумму около $3 млрд.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]