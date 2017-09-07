Азербайджан планирует привлечь ЕБРР к финансированию проектов в энергетике, транспорте, экологии и частном секторе

Азербайджан рассчитывает на участие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в кредитовании в республике проектов в сферах энергетики, транспорта, экологии и поддержки частного сектора, отмечается в сообщении министерства экономики.

Министр экономики Шахин Мустафаев и президент ЕБРР Сума Чакрабарти в четверг в Баку обсудили вопросы сотрудничества.

"Ш.Мустафаев и С.Чакрабарти, в частности, провели анализ кредитного портфеля банка по Азербайджану. Кроме этого, они обсудили перспективы финансовой поддержки ЕБРР проекту Южный газовый коридор, транспортной инфраструктуры, управлению бытовыми отходами и поддержки частного сектора", - отмечается в сообщении.

Министр подчеркнул, что ЕБРР до сих пор выделил кредитов на общую сумму $1,7 млрд для реализации 151 проекта в частном секторе Азербайджана.

Ш.Мустафаев также добавил заинтересованность азербайджанской стороны в увеличении инвестиций со стороны ЕБРР в проекты в республике.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк предоставил Азербайджану кредитов на сумму около $3 млрд.

А.Азизов