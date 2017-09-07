Российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017" - плановое и оборонительное, не направлено против третьих стран, заявил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов в четверг в Баку на встрече с руководителем военного комитета НАТО Петром Павелом.

"Глава российского Генштаба подробно проинформировал председателя военного комитета НАТО о предстоящем стратегическом учении "Запад-2017", особо подчеркнув его плановый и оборонительный характер, а также ненаправленность против третьих стран", - сообщили в Министерстве обороны России.

"Генерал армии Валерий Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения - обеспечении безопасности Союзного государства (Союз России и Белоруссии)", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что на встрече в Баку В.Герасимов и П.Павел обменялись мнениями о ситуации в сфере международной безопасности в Европе и на Ближнем Востоке.

"В ходе встречи сторонами была достигнута договоренность о продолжении контактов", - сказали в Минобороны.

Стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. В НАТО выражали обеспокоенность по поводу учений.

К маневрам привлекают почти 13 тыс. военнослужащих, сообщил ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"К участию в учении планируется привлечь около 12,7 тыс. военнослужащих. От Вооруженных сил Белоруссии - около 7,2 тыс. человек, от Вооруженных сил РФ - около 5,5 тыс. человек, из них на территории Белоруссии - около 3 тыс. человек", - сказал он

По словам А.Фомина, в учении будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.