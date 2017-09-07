Будапешт заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в сферах энергетики, транспорта, туризма – новый посол Венгрии в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в четверг копии верительных грамот нового посла Венгрии в Баку Виктора Шедеркени (Viktor Szederkeny), отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Венгерский посол на встрече выразил заинтересованность Будапешта в расширении сотрудничества с Баку в сферах энергетики, транспорта, туризма, культуры и др. направлениях.

"Э.Мамедъяров пожелал В.Шедеркени успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане", - сообщает пресс-служба МИД.

А.Азизов