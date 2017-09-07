Будапешт заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в сферах энергетики, транспорта, туризма – новый посол Венгрии в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в четверг копии верительных грамот нового посла Венгрии в Баку Виктора Шедеркени (Viktor Szederkeny), отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
Венгерский посол на встрече выразил заинтересованность Будапешта в расширении сотрудничества с Баку в сферах энергетики, транспорта, туризма, культуры и др. направлениях.
"Э.Мамедъяров пожелал В.Шедеркени успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане", - сообщает пресс-служба МИД.
А.Азизов
Украина выкупает евробонды с погашением в 2019г и 2020г, размещает новые, road show с 11 сентября
В России принята концептуальная позиция сохранить монополию Газпрома на трубный газ - Новак
Вопрос о новом продлении соглашения ОПЕК+ может рассматриваться на случай форс-мажора - Новак
Директор Московского академического театра сатиры награжден орденом Дружбы – распоряжение президента Азербайджана
Полиция Азербайджана задержала одного из подозреваемых в краже 510 тыс. манатов из сейфа в столичном магазине
В Азербайджане неформальная занятость охватывает около 900 тыс. человек – министр труда
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Трамп-младший признался, что в ходе встречи с Весельницкой хотел получить информацию о здоровье Клинтон - газета
Американский штат Флорида готовится к удару урагана "Ирма"
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar представил свой магазин в Исмаиллы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»