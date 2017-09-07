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Внешняя политика 07.09.2017 18:42

Будапешт заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в сферах энергетики, транспорта, туризма – новый посол Венгрии в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в четверг копии верительных грамот нового посла Венгрии в Баку Виктора Шедеркени (Viktor Szederkeny), отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Венгерский посол на встрече выразил заинтересованность Будапешта в расширении сотрудничества с Баку в сферах энергетики, транспорта, туризма, культуры и др. направлениях.

"Э.Мамедъяров пожелал В.Шедеркени успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане", - сообщает пресс-служба МИД.

А.Азизов

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Тэги: МИД, ВЕНГРИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]