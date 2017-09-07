Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0283 RUR   0.0297 GBR   2.2191 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 19° 27° 10 Сен 20° 28° 11 Сен 21° 29°

Бизнес и законодательство 07.09.2017 18:49

ЕБРР направил около 300 млн евро на поддержку МСП в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) до сих пор направил около 300 млн евро на поддержку малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане, говорится в сообщении банка.

«ЕБРР оказывает поддержку росту МСП в Азербайджане на протяжении десятилетий, выделив более чем 294 млн евро на прямое финансирование МСП, их кредитование через местные банки, а также бизнес-консультации», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, непрямая помощь банка МСП составила 233 млн евро.

«Доступ к средствам ЕБРР посредством местных банков-партнеров получают свыше 94 тыс. микро-, малых и средних предприятий ежегодно», - говорится в сообщении.

При этом текущий портфель банка по прямому финансированию роста МСП составляет 61 млн евро.

«Кроме того, с 2003 года более 850 МСП в Азербайджане получили консультации ЕБРР, что помогло им повысить свою конкурентоспособность», - сказано в сообщении.

ЕБРР до сих пор выделил по проектам в Азербайджане $3 млрд, большая часть средств направлена на развитие частного сектора.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕБРР, МСП, ПОДДЕРЖКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]