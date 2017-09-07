ЕБРР направил около 300 млн евро на поддержку МСП в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) до сих пор направил около 300 млн евро на поддержку малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане, говорится в сообщении банка.

«ЕБРР оказывает поддержку росту МСП в Азербайджане на протяжении десятилетий, выделив более чем 294 млн евро на прямое финансирование МСП, их кредитование через местные банки, а также бизнес-консультации», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, непрямая помощь банка МСП составила 233 млн евро.

«Доступ к средствам ЕБРР посредством местных банков-партнеров получают свыше 94 тыс. микро-, малых и средних предприятий ежегодно», - говорится в сообщении.

При этом текущий портфель банка по прямому финансированию роста МСП составляет 61 млн евро.

«Кроме того, с 2003 года более 850 МСП в Азербайджане получили консультации ЕБРР, что помогло им повысить свою конкурентоспособность», - сказано в сообщении.

ЕБРР до сих пор выделил по проектам в Азербайджане $3 млрд, большая часть средств направлена на развитие частного сектора.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года.

А.Ахундов