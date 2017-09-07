Испанские и каталонские органы правопорядка обяжут изымать урны и бюллетени для голосования на референдуме в Каталонии

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил в четверг, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".
По словам генпрокурора, он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно следить за любой подготовкой правительства Каталонии к проведению референдума.
Кроме того, он сообщил, что его ведомство выступит с уголовными обвинениями против членов каталонского правительства за подписание закона о проведении референдума. Он намечен на 1 октября.
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