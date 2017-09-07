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Дальнее зарубежье 07.09.2017 20:33

Испанские и каталонские органы правопорядка обяжут изымать урны и бюллетени для голосования на референдуме в Каталонии

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил в четверг, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

По словам генпрокурора, он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно следить за любой подготовкой правительства Каталонии к проведению референдума.

Кроме того, он сообщил, что его ведомство выступит с уголовными обвинениями против членов каталонского правительства за подписание закона о проведении референдума. Он намечен на 1 октября.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, КАТАЛОНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]