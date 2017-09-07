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ТЭК 07.09.2017 20:50

Вопрос о новом продлении соглашения ОПЕК+ может рассматриваться на случай форс-мажора - Новак

Вопрос о новом продлении соглашения по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК может рассматриваться на случай форс-мажора, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "РБК-ТВ".

Он отметил, что прошло только 3 месяца с момента договоренности о продлении сделки ОПЕК+, и сейчас специальный комитет мониторит ситуацию, очередная встреча участников комитета состоится 21 сентября в Вене.

"Что касается возможности продления - действительно, такая опция предусмотрена, но пока никаких решений мы не принимали, и, думаю, сейчас это преждевременно. Мы исходим из того, что рынок балансируется. Мы видим стабильные цены в районе $50, меньшую волатильность, снижение запасов - с рынка убрано примерно 350 млн баррелей запасов за первое полугодие, что имеет свой положительный эффект. Когда мы продлевали сделку ОПЕК+ на 9 месяцев, то исходили из того, что к 1 апреля (2018 года - ИФ) рынок сбалансируется, излишки нефти на складах уменьшатся до среднегодового уровня за 5 предыдущих лет. И такую динамику мы пока видим. Если вдруг будут форс-мажорные обстоятельства, рынок не будет сбалансирован, и мы будем видеть риск для рынка, тогда будем обсуждать с коллегами такие опции как продление", - сказал А.Новак.

По словам министра, в настоящее время установилась достаточно оптимальная цена на нефть, которая позволяет обеспечивать инвестиции в отрасль. "При этом мы видим возврат инвестиций, которые сократились в 2014-2015 годах на сумму более $500 млрд. Для нас важно, что такая цена оптимальная и для производителей, и для потребителей. Тем не менее, я не исключаю волатильности, которая может зависеть от форс-мажорных обстоятельств, от ситуации в той же Ливии, Нигерии и т. д.", - добавил А.Новак.

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]