Европейский союз создает Фонд стратегических инвестиций

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) встретился в четверг в Таллине с вице-президентом Еврокомиссии Юрки Катайненом (Jyrki Katainen), чтобы обсудить вопросы создания Европейского Фонда стратегических инвестиций, а также оборонного сотрудничества ЕС.

"Европейский Фонд стратегических инвестиций имеет для нас важное значение, и как страна-председатель Евросоюза мы работаем во имя того, чтобы его проект был принят как можно быстрее", - передали "Интерфаксу" слова премьера в пресс-службе правительства.

Как разъяснил Ю.Ратас, "целью фонда является привлечение частных инвестиций, например, в проекты инфраструктуры, науки и инновационных областей". "Предприятия Эстонии также могут получить большую пользу из фонда", - сказал он.

Премьер-министр высказался также за усиление оборонного сотрудничества государств Евросоюза.