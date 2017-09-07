Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0283 RUR   0.0297 GBR   2.2191 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 19° 27° 10 Сен 20° 28° 11 Сен 21° 29°

Дальнее зарубежье 07.09.2017 21:09

Европейский союз создает Фонд стратегических инвестиций

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) встретился в четверг в Таллине с вице-президентом Еврокомиссии Юрки Катайненом (Jyrki Katainen), чтобы обсудить вопросы создания Европейского Фонда стратегических инвестиций, а также оборонного сотрудничества ЕС.

"Европейский Фонд стратегических инвестиций имеет для нас важное значение, и как страна-председатель Евросоюза мы работаем во имя того, чтобы его проект был принят как можно быстрее", - передали "Интерфаксу" слова премьера в пресс-службе правительства.

Как разъяснил Ю.Ратас, "целью фонда является привлечение частных инвестиций, например, в проекты инфраструктуры, науки и инновационных областей". "Предприятия Эстонии также могут получить большую пользу из фонда", - сказал он.

Премьер-министр высказался также за усиление оборонного сотрудничества государств Евросоюза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИНВЕСТИЦИИ, ФОНД, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


ЕС предоставит Польше чуть менее 1 млрд евро на инвестиции в энергетику и науку Баку приглашает инвесторов из ЕС инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана – глава Минэкономики ЕС до сих пор оказал Азербайджану техпомощи и грантов на 600 млн евро - замминистра экономики Инвестиции стран ЕС в экономику Азербайджана за 10 лет составили $20 млрд ЕС выделяет на инфраструктурные энергетические проекты 217 млн евро SOCAR заинтересован в инвестициях в экономику ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]