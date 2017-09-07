ЕС движется к созданию собственных оборонных структур - Могерини

Европейский союз делает решающий шаг к созданию собственных оборонных структур, кооперации в области вооружений и оперативного взаимодействия, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Год назад в Братиславе я предложила странам ЕС углубить сотрудничество в области обороны. Тогда многие наблюдатели встретили это скептически. Но год спустя стало абсолютно ясно, что без этого не обойтись", - сказала она в четверг на пресс-конференции в Таллине после неформального совещания министров обороны стран ЕС.
Ф.Могерини сказала, что сегодня "есть широкий консенсус стран союза" по поводу создания Европейского фонда обороны, который предложила Еврокомиссия для финансирования исследовательских проектов и развития оборонного производства, в том числе, на малых и средних предприятиях.
Она подчеркнула потребность в этих мерах "для усиления возможности ЕС обрести стратегическую автономию, особенно необходимую в это сложное время".
По ее словам, существует "широкий консенсус" относительно структурной кооперации стран ЕС в области обороны - на основе детального списка общих обязательств по уровню инвестиций, по усилению оперативной готовности и по сотрудничеству в развитии оборонного потенциала.
В ходе совещания министры обороны стран ЕС условились до конца сентября доработать список обязательств и разобраться с последними неясностями. На его основе, возможно, к середине октября они официально заявят о намерении своих стран участвовать в структурной кооперации. При этом до конца этого года должно быть согласовано "формальное правовое решение".
"Это будет решающим шагом к установлению кооперации стран ЕС в области обороны, которое пока существует только на бумаге", - сказала Ф.Могерини.
"Пока есть лишь проявление интереса стран союза. Но мы получили уже предложения по трем десяткам проектов, которые могут быть реализованы в рамках постоянной структурной кооперации", - сказала она.
Глава дипломатии ЕС уточнила, что постоянное структурное сотрудничество не предполагает единогласного решения всех 28 стран ЕС, и к нему на добровольной основе может присоединиться группа заинтересованных стран. По законам ЕС, решение о сотрудничестве утверждается квалифицированным большинством голосов в Совете ЕС. Однако в ходе дискуссии "проявилось очень широкое, если не единодушное желание стран-членов ЕС участвовать в нем", добавила Ф.Могерини.
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