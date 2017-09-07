Власти и жители американского штата Флорида готовятся к моменту, когда ураган "Ирма" достигнет его берегов, сообщил в четверг телеканал Си-Эн-Эн.
"Площадь, (которая, возможно, окажется под воздействием урагана), покрывает весь наш штат. Этот (ураган - ИФ) на данный момент больше, чем весь наш штат, поэтому отнеситесь к этому серьезно", - заявил губернатор Флориды Рик Скотт, выступая на пресс-конференции в четверг.
Он призвал всех жителей штата, как на западном, так и на восточном его побережье, подготовиться к удару стихии.
"Подготовьтесь, прислушайтесь к местным властям - мы сделаем все, чтобы обеспечить всеобщую безопасность, но нам необходимо работать вместе", - добавил Р.Скотт.
Отмечается, что в округе Бревард на восточном побережье Флориды уже издано распоряжение об обязательной эвакуации населения.
Си-Эн-Эн также сообщил о сильной загруженности двух основных автотрасс, используемых для выезда из полуострова, на котором рассоложен штат Флорида.
Согласно прогнозам, "Ирма" достигнет Флориды уже на этой неделе.
Ранее сообщалось, что не менее 10 человек погибли в результате обрушения урагана "Ирма" на острова Карибского бассейна. Также сообщалось о восьми жертвах урагана на французских заморских территориях - Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. Еще два человека погибли на островах Ангилья и Барбуда.
Во французской метеорологической службе отметили, что "Ирма" стал ураганом, который в течение самого долгого времени имеет наивысшую - пятую - категорию мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
В настоящий момент ураган направляется в сторону Доминиканской республики и Багамских островов, где власти уже объявили повышенный уровень опасности.
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