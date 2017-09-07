Встреча начальника Генштаба РФ и председателя Военного комитета НАТО демонстрирует интерес сторон к поддержанию связи - НАТО

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов на встрече в Баку 7 сентября договорились продолжать использовать военные линии связи в будущем, сообщила в четверг в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры НАТО.

"Эта личная встреча демонстрирует явный взаимный интерес к поддержанию военных коммуникаций в соответствии с политикой прозрачности НАТО и постоянным диалогом на политическом уровне с высокопоставленными российскими руководителями", - сказано в коммюнике Североатлантического альянса.