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Дальнее зарубежье 07.09.2017 19:50

Встреча начальника Генштаба РФ и председателя Военного комитета НАТО демонстрирует интерес сторон к поддержанию связи - НАТО

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов на встрече в Баку 7 сентября договорились продолжать использовать военные линии связи в будущем, сообщила в четверг в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры НАТО.

"Эта личная встреча демонстрирует явный взаимный интерес к поддержанию военных коммуникаций в соответствии с политикой прозрачности НАТО и постоянным диалогом на политическом уровне с высокопоставленными российскими руководителями", - сказано в коммюнике Североатлантического альянса.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ГЕНШТАБ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]