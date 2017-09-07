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Дальнее зарубежье 07.09.2017 20:17

Главы МИД стран ЕС высказались за усиление давления на КНДР

Министры иностранных дел Европейского союза на проходящей в Таллине неформальной встрече министров иностранных дел (Gymnich) высказались за усиление давления на Северную Корею.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, которая в настоящее время возглавляет ЕС, министры пришли к мнению, что "Северная Корея, несмотря на резолюции Совета безопасности ООН и последовательные санкции в отношении Пхеньяна, продолжила развитие запрещенных программ".

Подводя итоги обсуждения, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сказал, что "нельзя допускать ситуации, когда кто-то нарушает свои международные обязательства и ставит под угрозу всеобщую безопасность".

По его словам, "Европейскому союзу следует придерживаться единой политики и при необходимости ужесточить санкции, чтобы помешать развитию ядерного оружия Северной Кореи".

"Нам нужно решение, которое приведет к прекращению запрещенных программ и превращению Корейского полуострова в свободный от ядерного оружия", - отметили министры.

У неформальных встреч глав МИД ЕС не бывает жестких повесток дня, на них могут обсуждаться любые вопросы, и каждый министр может выступить с любой инициативой. Эти совещания не принимают официальных решений и, за редкими исключениями, итоговых документов.

Подобные встречи организуются один раз в полгода очередным государством-председателем Совета ЕС на его территории. Они носят название "Гимних" (Gymnich) по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялась такая встреча при председательстве Германии в Евросоюзе.

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Тэги: ЕС, МИД, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]