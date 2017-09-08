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Дальнее зарубежье 08.09.2017 13:44

Ураган "Хосе" усилился в Атлантике до третьей категории

Урагану "Хосе", который движется в сторону Карибских островов, присвоена третья категория мощности из пяти возможных, сообщили в пятницу в Национальном центре США по слежению за ураганами.

В настоящее время максимальные порывы ветра урагана "Хосе" составляют 193 км/ч. При этом специалисты ожидают, что он может усилиться до четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Как отметили в центре по слежению за ураганами, стихийное бедствие, вероятно, достигнет Карибских островов позднее в пятницу.

"Хосе" на данный момент слабее урагана "Ирма", который ранее обрушился на острова Карибского бассейна и уже привел к гибели 14 человек.

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Тэги: КАРИБЫ, УРАГАН, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]