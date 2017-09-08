Урагану "Хосе", который движется в сторону Карибских островов, присвоена третья категория мощности из пяти возможных, сообщили в пятницу в Национальном центре США по слежению за ураганами.

В настоящее время максимальные порывы ветра урагана "Хосе" составляют 193 км/ч. При этом специалисты ожидают, что он может усилиться до четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Как отметили в центре по слежению за ураганами, стихийное бедствие, вероятно, достигнет Карибских островов позднее в пятницу.

"Хосе" на данный момент слабее урагана "Ирма", который ранее обрушился на острова Карибского бассейна и уже привел к гибели 14 человек.