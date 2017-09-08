Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" ослабел до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

Жертвами урагана уже стали 14 человек.

"Ирма" в пятницу обрушился на Багамские острова. Ожидается, что в выходные ураган достигнет американского штата Флорида.

Ранее во французской метеорологической службе отметили, что "Ирма" уже стал ураганом, который в течение самого долгого времени сохранял наивысшую - пятую - категорию мощности по шкале Саффира-Симпсона.