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Дальнее зарубежье 08.09.2017 14:43

Ураган "Ирма" в Атлантическом океане ослабел

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" ослабел до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

Жертвами урагана уже стали 14 человек.

"Ирма" в пятницу обрушился на Багамские острова. Ожидается, что в выходные ураган достигнет американского штата Флорида.

Ранее во французской метеорологической службе отметили, что "Ирма" уже стал ураганом, который в течение самого долгого времени сохранял наивысшую - пятую - категорию мощности по шкале Саффира-Симпсона.

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Тэги: США, УРАГАН, ОСЛАБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]