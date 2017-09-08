Французская страховая компания оценивает ущерб от урагана на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен в сумму до 200 млн евро

Ущерб, нанесенный ураганом "Ирма" двум французским заморским территориям в Карибском море - Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, может составить до 200 млн евро, заявил в пятницу глава Центральной французской страховой компании Бертран Лабиллуа.

По его словам, ущерб в настоящее время оценивается в сумму "между 100 и 200 млн евро".

"Однако "Ирма" очень мощный ураган, поэтому нужно ориентироваться на еще большую цифру, чем та, которую я только что назвал", - отметил он.

Кроме того, Б.Лабиллуа сказал, что ликвидация последствий урагана и восстановление жилых домов может занять несколько месяцев.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что около 60% домов на Сен-Мартене получили столь сильные повреждения, что в них невозможно жить. Нарушено электроснабжение, дороги размыты частично или полностью. По его словам, число жертв урагана "Ирма" на Сен-Мартене составило четыре человека.