Супруге Нетаньяху предъявят обвинения в растрате госсредств

Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Саре будут предъявлены обвинения в растрате государственных средств в личных целях, пишет в пятницу израильская газета "Гаарец" со ссылкой на заявление генерального прокурора Израиля Авихая Мандельблита.

С.Нетаньяху подозревают в чрезмерной трате денежных средств из государственной казны на личные нужды. В частности, речь идет о нарушениях и растрате средств при найме официантов и заказе продуктов в премьерскую резиденцию.

В свою очередь, Б.Нетаньяху написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", что считает обвинения абсурдными. По мнению израильского премьера, безосновательность выводов о хищении его супругой государственных средств будет доказана.

"С.Нетаньяху - смелая и честная женщина, и никогда не совершала ничего противозаконного", - написал премьер Израиля.

Дело о растрате С.Нетаньяху государственного имущества расследовалось в течение двух лет.

Все обвинения С.Нетаньяху отрицает и возлагает ответственность за траты на бывшего завхоза премьерской резиденции Мени Нафтали.