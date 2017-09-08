В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады

8 сентября считается днем начала блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками. В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) в этот день открылась фотовыставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады.

Состоялась встреча с членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане.

Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова, открывая выставку, напомнила о тяготах и лишениях ленинградцев в этой страшной блокаде. Она рассказала о героизме советских войск, в итоге одержавших победу в этой тяжелейшей битве за Ленинград.

Гостям РИКЦ был показан фильм о современном Санкт-Петербурге.

В открытии выставки приняли участие представители организаций соотечественников, молодежных объединений, ветераны, журналисты.

Фотографии:

1. В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады

2. Членам общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане, были вручены памятные подарки от представительства Россотрудничества

3. Выступает главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Е.Шишкалова

4 - 8. В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады