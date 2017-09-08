В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады

8 сентября считается днем начала блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками. В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) в этот день открылась фотовыставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады.
Состоялась встреча с членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане.
Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова, открывая выставку, напомнила о тяготах и лишениях ленинградцев в этой страшной блокаде. Она рассказала о героизме советских войск, в итоге одержавших победу в этой тяжелейшей битве за Ленинград.
Гостям РИКЦ был показан фильм о современном Санкт-Петербурге.
В открытии выставки приняли участие представители организаций соотечественников, молодежных объединений, ветераны, журналисты.
Фотографии:
1. В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
2. Членам общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане, были вручены памятные подарки от представительства Россотрудничества
3. Выступает главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Е.Шишкалова
4 - 8. В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
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