Украина приняла энергетическую стратегию до 2035 года, в частности, предполагающую интеграцию ее газотранспортной инфраструктуры с европейской.
Текст энергостратегии "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" в пятницу опубликован на сайте Минэнергоугля Украины, одновременно в официальной прессе опубликовано распоряжение кабинета министров об утверждении этой стратегии.
Заместитель главы Минэнергоугля Наталия Бойко сообщила на своей странице в Facebook, что ведомство уже приступило к разработке плана мер по энергостратегии, на следующей неделе будет опубликована информация о формировании рабочих групп.
Правительство Украины утвердило стратегию 18 августа с условием трехдневной доработки этого документа. Тогда вице-премьер Украины Владимир Кистион высказал замечания в части содержащихся в стратегии пунктов о стимулирующем регулировании и ценообразовании на энергетический уголь.
"По результатам последней доработки после заседания правительственного комитета появились некоторые интересные вещи, которые пытаются "зашить" в эту концепцию. Это обязательный RAB-тариф, "Роттердам+" (схема ценообразования на уголь - ИФ) через соответствующие механизмы", - сказал он.
В опубликованном в пятницу окончательном документе говорится лишь о необходимости "проработки вопроса об отказе от формирования ценовой и тарифной политики по принципу "затраты плюс", в частности, путем перехода к стимулирующему регулированию тарифов с последующим переходом на рыночные механизмы".
В части развития угольного сектора стратегия предполагает ликвидацию государственного оптового покупателя угля и внедрение биржевой торговли угольной продукцией.
Согласно документу, АЭС до 2035 года должны обеспечивать 50% генерации электроэнергии в стране, доля возобновляемых источников - увеличиться до 12,8%, большой гидроэнергетики - до 6,7%. Остальные объемы будут производить ТЭС.
В части транзита российского газа - авторы документа сомневается в сохранении этого транзита после 2019 года.
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