Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 15 человек

По меньшей мере 15 человек стали жертвами землетрясения, которое произошло в Мексике, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на местных властей.

Ранее сообщалось о шести погибших в Мексике и Гватемале.

При этом мексиканские власти не исключают дальнейшего увеличения числа жертв.

В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. Ряд зданий оказались сильно повреждены, а в некоторых районах Мехико наблюдаются перебои с электроснабжением.