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Культура 08.09.2017 14:50

Канцлер Швейцарии пригласил главу Минкультуры и туризма Азербайджана на министерскую конференцию в рамках Давосского форума

Федеральный канцлер Швейцарии Вальтер Турнхерр пригласил министра культуры и туризма (МКТ) Азербайджана Абульфаса Гараева на конференцию министров культуры, которая пройдет 23-26 января 2018 года в рамках Давосского форума.

По сообщению пресс-службы министерства, приглашение А.Гараеву вручил посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Сталдер.

«А.Гараев поблагодарил дипломата за приглашение и отметил, что рассматриваются возможности проведения в рамках Давосского форума презентаций мероприятий, приуроченных к 10-летнему юбилею «Бакинского процесса», созданного по инициативе президента Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Минкультуры отмечает, что собеседники также рассмотрели вопросы и перспективы сотрудничества в сфере культуры и туризма.

Ф.Исазаде

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КУЛЬТУРА, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]