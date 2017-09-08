Канцлер Швейцарии пригласил главу Минкультуры и туризма Азербайджана на министерскую конференцию в рамках Давосского форума

Федеральный канцлер Швейцарии Вальтер Турнхерр пригласил министра культуры и туризма (МКТ) Азербайджана Абульфаса Гараева на конференцию министров культуры, которая пройдет 23-26 января 2018 года в рамках Давосского форума.

По сообщению пресс-службы министерства, приглашение А.Гараеву вручил посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Сталдер.

«А.Гараев поблагодарил дипломата за приглашение и отметил, что рассматриваются возможности проведения в рамках Давосского форума презентаций мероприятий, приуроченных к 10-летнему юбилею «Бакинского процесса», созданного по инициативе президента Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Минкультуры отмечает, что собеседники также рассмотрели вопросы и перспективы сотрудничества в сфере культуры и туризма.

Ф.Исазаде