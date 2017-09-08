Несколько параметров соглашения ОПЕК+ нужно пересмотреть - министр нефти Венесуэлы

Несколько параметров соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ нужно пересмотреть, считает министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"Мое мнение, что мы открыты ко всем опциям. Одна из них расширение (соглашения - ИФ). Расширение может включать и включение других стран. В частности, две страны были исключены из соглашения (Ливия и Нигерия), сейчас добыча нефти в них восстанавливается", - сказал Эулохио дель Пино журналистам, отвечая на вопрос какие параметры он предлагает изменить.

Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. В мае было принято решение продлить соглашение ещё на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.

Нигерия и Ливия, номинально являясь членами ОПЕК и поддерживая соглашение о сокращении добычи, не участвуют в квоте картеля по снижению производства в связи с тяжелой социально-экономической и политической ситуацией. Однако с момента заключения соглашения в декабре 2016 года эти страны серьезно увеличивали добычу. На министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК, которая прошла в июле в Санкт-Петербурге, они также принимали участие в заседании мониторингового комитета. Тогда по итогам министерской встречи мониторингового комитета президент ОПЕК, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих отмечал, что Ливии и Нигерии будет все же сложно обеспечить стабильный уровень нефтяного производства, поэтому требовать от них сокращения добычи пока не стоит. Между тем, согласно последнему отчету ОПЕК, за июль, Ливия и Нигерия продолжают стабильно наращивать добычу. Ливия уже добывает порядка 1 млн б/с, Нигерия - 1,75 млн б/с.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что увеличение участников сделки ОПЕК+ пока не рассматривается, но двери открыты для всех желающих.