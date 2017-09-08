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СНГ 08.09.2017 15:05

Экс-полицейский из Татарстана получил 4,5 года колонии за избиение человека

Верховный суд Татарстана в пятницу приговорил бывшего старшину полиции Марата Гараева к 4,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий.

Экс-полицейский был взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба правозащитной организации "Зона права".

Таким образом, апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство потерпевшей стороны, настаивавшей на реальном сроке наказания, и отменила приговор Приволжского райсуда Казани, который назначил фигуранту условный срок, уточняют правозащитники.

По их данным, в апреле 2016 года командир отделения полка патрульно-постовой службы управления МВД по Казани М.Гараев из мести повалил 33-летнего мужчину на землю и ударил ногой в пах.

"Затем старшина полиции нанес еще шесть ударов по различным частям тела потерпевшего и применил специальное газовое средство. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

20 июля 2017 года Приволжский районный суд Казани признал М.Гараева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий, назначив ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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