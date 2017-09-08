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Дальнее зарубежье 08.09.2017 15:15

ЕС нацелен на дипломатическое решение кризиса в Венесуэле, но может рассмотреть и другие методы - Могерини

В настоящее время Евросоюз придерживается методов дипломатического влияния на ситуацию в Венесуэле, но может прибегнуть и к ограничительным мерам, заявила в ходе пресс-конференции в Таллинне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Безусловно, первый и основной метод, который мы обсудили с министрами сегодня, это политические и дипломатические меры", - заявила она.

"Однако, среди методов, которые также упоминались, были указания на возможность обсуждения адресных мер. Обсуждения могут начаться в ближайшие дни", - отметила глава европейской дипломатии.

Тем не менее, Ф.Могерини подчеркнула, что в настоящее время в ЕС нацелены исключительно на дипломатических способах урегулирования кризиса в Венесуэле.

В настоящее время Венесуэла переживает политический кризис, начавшийся с массовых акций протеста против властей в апреле этого года.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, МИД, МЕТОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]