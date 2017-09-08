ЕС нацелен на дипломатическое решение кризиса в Венесуэле, но может рассмотреть и другие методы - Могерини

В настоящее время Евросоюз придерживается методов дипломатического влияния на ситуацию в Венесуэле, но может прибегнуть и к ограничительным мерам, заявила в ходе пресс-конференции в Таллинне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Безусловно, первый и основной метод, который мы обсудили с министрами сегодня, это политические и дипломатические меры", - заявила она.
"Однако, среди методов, которые также упоминались, были указания на возможность обсуждения адресных мер. Обсуждения могут начаться в ближайшие дни", - отметила глава европейской дипломатии.
Тем не менее, Ф.Могерини подчеркнула, что в настоящее время в ЕС нацелены исключительно на дипломатических способах урегулирования кризиса в Венесуэле.
В настоящее время Венесуэла переживает политический кризис, начавшийся с массовых акций протеста против властей в апреле этого года.
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