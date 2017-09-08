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СНГ 08.09.2017 15:26

Встреча Лаврова с Тиллерсоном "на полях" ГА ООН находится в активной проработке - Рябков

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном "на полях" стартующей в середине сентября Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается, сообщил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча прорабатывается, находится в активной проработке", - сказал замминистра.

При этом он отметил, что окончательной договоренности по дате пока нет.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТИЛЛЕРСОН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]