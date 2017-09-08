Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном "на полях" стартующей в середине сентября Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается, сообщил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча прорабатывается, находится в активной проработке", - сказал замминистра.

При этом он отметил, что окончательной договоренности по дате пока нет.