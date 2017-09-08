Молдавские военные должны участвовать в зарубежных учениях - спикер парламента

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что молдавские военнослужащие должны и будут участвовать во всевозможных учениях за рубежом.
"Мы все наблюдали на этой неделе "пинг-понг" между президентом и правительством по поводу участия в военных учениях на Украине. По этому поводу должен высказаться Конституционный суд, который даст оценку и постановлению правительства об участии в учениях, и указу президента о приостановлении этого постановления", - сказал А.Канду на пресс-конференции в пятницу.
Он подчеркнул, что вооруженные силы должны участвовать во всевозможных учениях, "повышать свое боевое мастерство".
"Молдавия должна иметь собственную систему обороны, совершенствовать систему обеспечения безопасности государства. Вызывает сожаление то, что у президента Игоря Додона другое мнение по этому вопросу. Мы найдем решение, это будет конституционное и законное решение для того, чтобы наши военнослужащие могли участвовать в учениях", - подчеркнул А.Канду.
Отвечая на вопросы журналистов о действиях И.Додона, спикер заявил, что "глава государства допускает злоупотребления и ошибочно понимает то, что означает быть Верховным главнокомандующим Вооруженных сил".
"Президент не должен забывать, что его полномочия ограничены законодательством в условиях парламентской республики. Кроме того, существует заранее утвержденный план участия в военных учениях, которые предполагают повышение профессионального мастерства армии. Отказ от учений, независимо от того, где они проходят и кем они организованы, означает, что армия остается необученной и неэффективной. Непонятно, что это за Верховный главнокомандующий, который не заботится об армии", - сказал А.Канду.
На этой неделе президент Молдавии запретил молдавским военнослужащим участвовать в многонациональных военных учениях на Украине. В ответ на это в среду правительство приняло решение об участии молдавских военнослужащих в учениях "Rapid Trident-2017" на Украине, несмотря на запрет президента. В четверг контингент молдавских военнослужащих отправился в Яворов Львовской области, где в период с 7 по 23 сентября проходят учения "Rapid Trident 2017". Контингент состоит из 57 военнослужащих 22-го миротворческого батальона и бригады "Moldova".
В пятницу И.Додон также подписал указ, которым запретил участие молдавских военнослужащих в любых учениях, стажировках и курсах за рубежом без письменного разрешения Верховного главнокомандующего. Он также дал указания уточнить причастных к этому решению и инициировать их понижение в должностях и в воинских званиях.
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