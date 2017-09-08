Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-августе увеличился в 2,2 раза

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-августе 2017 года составил 6 млрд 567 млн 321,538 тыс. манатов, что в 2,2 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

В общем объеме сделок на БФБ в январе-августе 2017 года на долю рынка производных сделок пришлось 3 млрд 55 млн 867,793 тыс. манатов (рост на 20,1% – ИФ-Аз), из которых на долю сделок с валютой – 2 млрд 765 млн 959,626 тыс. манатов, сделок с товарами – 256 млн 908,167 тыс. манатов.

Из общего оборота в январе-августе 2017 года на сделки с государственными ценными бумагами пришлось 2 млрд 361 млн 403,940 тыс. манатов (рост в 6,7 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 444 млн 49,583 тыс. манатов (рост на 26,6%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 410 млн 436,395 тыс. манатов, на вторичном рынке – 33 млн 613,188 тыс. манатов

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка на первичном рынке за отчетный период составил 1 млрд 917 млн 354,358 тыс. манатов (в январе-августе 2016 года размещение нот не производилось – ИФ-Аз).

На долю паевого рынка в общем обороте БФБ в январе-августе пришлось 667 млн 754,92 тыс. манатов (рост в 25,1 раза). При этом объем размещения акций на первичном рынке составил 649 млн 121,095 тыс. манатов (рост в 26,3 раза), на вторичном – 18 млн 633,825 тыс. манатов.

На долю долговых инструментов рынка ценных бумаг в общем объеме сделок в январе-августе 2017 года пришлось 503 млн 717,416 тыс. манатов (рост в 10,3 раза). При этом объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на первичном рынке составил 150 млн 577,849 тыс. манатов, на вторичном рынке – 196 млн 71,548 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций на вторичном рынке за январь-август составил 157 млн 68,018 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-августе 2017 года в общем обороте БФБ пришлось 11 млн 577,467 тыс. манатов (в январе-августе 2016 года не производились – ИФ-Аз).

А.Азизов