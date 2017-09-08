PSA может заплатить штраф в 5 млрд евро за манипулирование результатами тестов дизельных двигателей

Французская автомобилестроительная группа PSA может быть оштрафована на 5 млрд евро, что соответствует 10% ее выручки за 2013, 2014 и 2015 гг., в рамках дела о манипулировании результатами тестов автомобилей с дизельными двигателями, пишет газета Le Monde со ссылкой на документы DGCCRF (Direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes - французский орган, отвечающий за конкуренцию, потребительский рынок, который расследует случаи мошенничества).

В соответствии с французским законодательством, автопроизводители, признанные виновными в манипулировании процессом сертификации автомобилей, могут быть оштрафованы на сумму до 10% выручки за три года, предшествовавших инциденту.

Французская прокуратура в апреле текущего года начала судебное следствие после получения от DGCCRF материалов, указывавших на возможность манипулирования PSA результатами тестирования автомобилей с дизельными двигателями.

PSA отрицает любые манипуляции и подтверждает соответствие его технологий нормам, сообщил агентству Bloomberg представитель компании.