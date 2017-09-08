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Дальнее зарубежье 08.09.2017 16:01

PSA может заплатить штраф в 5 млрд евро за манипулирование результатами тестов дизельных двигателей

Французская автомобилестроительная группа PSA может быть оштрафована на 5 млрд евро, что соответствует 10% ее выручки за 2013, 2014 и 2015 гг., в рамках дела о манипулировании результатами тестов автомобилей с дизельными двигателями, пишет газета Le Monde со ссылкой на документы DGCCRF (Direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes - французский орган, отвечающий за конкуренцию, потребительский рынок, который расследует случаи мошенничества).

В соответствии с французским законодательством, автопроизводители, признанные виновными в манипулировании процессом сертификации автомобилей, могут быть оштрафованы на сумму до 10% выручки за три года, предшествовавших инциденту.

Французская прокуратура в апреле текущего года начала судебное следствие после получения от DGCCRF материалов, указывавших на возможность манипулирования PSA результатами тестирования автомобилей с дизельными двигателями.

PSA отрицает любые манипуляции и подтверждает соответствие его технологий нормам, сообщил агентству Bloomberg представитель компании.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]