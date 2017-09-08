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Внешняя политика 08.09.2017 15:13

В Баку заявляют о готовности расширить сотрудничество с ПА ОБСЕ

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов отмечает важность расширения сотрудничества с Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

О.Асадов принял в пятницу в Баку председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.

«Председатель парламента отметил, что визит (К.Муттонен – ИФ) положительно повлияет на взаимоотношения (Азербайджана и ПА ОБСЕ – ИФ). О.Асадов подчеркнул важность расширения связей с авторитетными международными организациями, в том числе с ПА ОБСЕ.

Он также проинформировал К.Муттонен о текущем состоянии и перспективах переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта.

О.Асадов с сожалением отметил, что несмотря на продолжающиеся переговоры в рамках Минской группы (МГ) ОБСЕ, конфликт все еще не нашел своего решения. "Переговорный процесс не может длиться бесконечно и занимающаяся урегулированием конфликта Минская группа должна предпринять решительные шаги»,- подчеркнул спикер.

Он отметил, что в ходе обсуждений по Азербайджану в международных организациях порой прибегают к двойным стандартам, а именующие себя защитниками прав человека демонстрируют равнодушие к судьбам более 1 млн. азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, О.Асадов также назвал неправильным подходом ставить знак равенства между оккупантом и подвергнувшимся оккупации.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ПА/ОБСЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]