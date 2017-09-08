В Баку заявляют о готовности расширить сотрудничество с ПА ОБСЕ

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов отмечает важность расширения сотрудничества с Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ.
О.Асадов принял в пятницу в Баку председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.
«Председатель парламента отметил, что визит (К.Муттонен – ИФ) положительно повлияет на взаимоотношения (Азербайджана и ПА ОБСЕ – ИФ). О.Асадов подчеркнул важность расширения связей с авторитетными международными организациями, в том числе с ПА ОБСЕ.
Он также проинформировал К.Муттонен о текущем состоянии и перспективах переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта.
О.Асадов с сожалением отметил, что несмотря на продолжающиеся переговоры в рамках Минской группы (МГ) ОБСЕ, конфликт все еще не нашел своего решения. "Переговорный процесс не может длиться бесконечно и занимающаяся урегулированием конфликта Минская группа должна предпринять решительные шаги»,- подчеркнул спикер.
Он отметил, что в ходе обсуждений по Азербайджану в международных организациях порой прибегают к двойным стандартам, а именующие себя защитниками прав человека демонстрируют равнодушие к судьбам более 1 млн. азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, О.Асадов также назвал неправильным подходом ставить знак равенства между оккупантом и подвергнувшимся оккупации.
Ф.Исазаде
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