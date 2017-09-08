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Дальнее зарубежье 08.09.2017 16:14

БРИКС стремится установить справедливый миропорядок - посол РФ в Бельгии

Посол России в Бельгии Александр Токовинин назвал БРИКС инновационным механизмом в глобализованном мире.

"Эта группа стран (участниц БРИКС) стремится в сложном и меняющемся мире установить равноправный и справедливый миропорядок, основанный на международном праве, на принципах открытости, инклюзивности, сотрудничества, взаимного уважения", - заявил А.Токовинин в пятницу в Брюсселе на конференции "Роль БРИКС в мире".

Форум организован бельгийским Королевским институтом международных отношений ("Эгмонт") и рядом научных центров Брюсселя при поддержке посольств Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Напомнив о саммите БРИКС в Сямэне 3-5 сентября, А.Токовинин сказал, что "это был впечатляющий успех, поэтому настало время обсудить действия БРИКС и роль группы в международных отношениях".

"Наши страны объединены желанием привнести больше справедливости и больше демократии в международные отношения. Они выступают за более стабильный и более гармоничный мир. БРИКС не стремится подменить существующие международные организации или соперничать с ними. БРИКС - это не иерархическая структура, одни его члены не стремятся навязать свою волю другим. Все его решения принимаются на принципах добровольности и взаимного согласия. Естественно, иногда это требует времени и терпения", - сказал российский посол.

"В международных делах БРИКС - это коллективный голос за мир, безопасность и многосторонний подход к решению проблем", - заявил А.Токовинин.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРИКС, РОССИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]