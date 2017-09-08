Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что западные страны искусственно нагнетают ситуацию вокруг учений "Запад-2017".

Отвечая в пятницу на вопрос журналистов о том, помогают ли предпринимаемые Белоруссией усилия снизить напряжение соседних стран в связи с предстоящими учениями, В.Макей сказал: "Наши усилия способствовали бы, если бы со стороны западных партнеров не было бы желания искусственно нагнетать ситуацию".