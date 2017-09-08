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СНГ 08.09.2017 16:27

На Западе искусственно нагнетают ситуацию вокруг "Запада-2017", заявляют в Минске

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что западные страны искусственно нагнетают ситуацию вокруг учений "Запад-2017".

Отвечая в пятницу на вопрос журналистов о том, помогают ли предпринимаемые Белоруссией усилия снизить напряжение соседних стран в связи с предстоящими учениями, В.Макей сказал: "Наши усилия способствовали бы, если бы со стороны западных партнеров не было бы желания искусственно нагнетать ситуацию".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]