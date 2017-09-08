WTI демонстрирует недельный рост впервые с июля, Brent торгуется на максимуме с апреля

Цены на нефть движутся разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, при этом WTI может завершить в плюсе первую неделю с июля, а котировки Brent находятся на максимальном уровне с 19 апреля.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 увеличилась на $0,26 (0,48%) - до $54,75 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,14 (0,29%) - до $48,95 за баррель.

C начала недели Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,5%.

Участники рынка продолжают следить за последствиями урагана "Харви", который две недели назад привел к закрытию почти четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей в США и привел к снижению спроса на нефть.

По оценкам экспертов, около 8% нефтеперерабатывающих мощностей США по-прежнему выведены из строя.

Также инвесторы следят за продвижением урагана "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть.

В пятницу ураган ослабел до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Ожидается, что ураган достигнет Флориды в выходные.

Накануне Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что из-за погодных условий импорт нефти в регион Мексиканского залива упал до минимального показателя с 1990 года, тогда как добыча в стране снизилась до менее 9 млн баррелей в сутки впервые с февраля.