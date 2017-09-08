Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-августе увеличились на 28%, в августе – на 1,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 101,2 млн на 31 августа 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-августе 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 28,3%.

При этом в августе валютные резервы Центробанка увеличились на $68,1 млн или на 1,3%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

А.Азизов