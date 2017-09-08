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Макроэкономика 08.09.2017 15:35

Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-августе увеличились на 28%, в августе – на 1,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 101,2 млн на 31 августа 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-августе 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 28,3%.

При этом в августе валютные резервы Центробанка увеличились на $68,1 млн или на 1,3%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]