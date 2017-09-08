Мощные океанские волны, которые, как ожидается, поднимутся из-за урагана "Ирма", могут нанести урон любимой частной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на экспертов.

"Наибольшую угрозу Мар-а-Лаго представляют не порывы ветра "Ирмы", которые могут разогнаться до 225 км/ч, когда достигнут Палм Бич. Напротив, наихудший сценарий предполагает формирование штормовых волн высотой до 2,4 метров", - сообщает АП со ссылкой на директора метеорологической службы Weather Underground Джеффа Мастерса.

Если этот сценарий станет реальностью, то вода нанесет повреждения основным зданиям резиденции. В то же время, отмечает АП, наиболее вероятно, что волны достигнут 1,8 метра, в этом случае ущерб будет нанесен лишь некоторым зданиям на территории резиденции, расположенным ниже по отношению к другим.

Д.Трамп приобрел резиденцию в 1985 году за $10 млн, когда она находилась в нежилом состоянии. Через 10 лет после ремонта Мар-а-Лаго стала клубом и крупной резиденцией со зданиями, вмещающими 58 спален, 33 ванные комнаты, теннисный корт, а также корт для крикета и три бомбоубежища.

Агентство отмечает, что за последние 90 лет существования резиденции, с тех пор, как Марджори Мерриуэзер Пост и ее супруг Эдуард Хаттон построили во Флориде особняк на 126 комнат, четыре крупных урагана нанесли ей совсем небольшой ущерб. Тогда строительство обошлось им в $5 млн, которые в наши дни эквивалентны $70 млн.

В прошлом году работавший на протяжении 17 лет на Дональда Трампа дворецкий Энтони Сенекал, считающийся неофициальным историком Мар-а-Лаго, назвал ее наиболее безопасным местом на земле в случае возникновения урагана.

"Этот дом не исчезнет в никуда. Этот дом никогда не получал серьезных повреждений. В строительстве этого здания были задействованы 300 человек", - рассказывал он в интервью агентству годом ранее.

После инаугурации Д.Трамп посетил на выходных резиденцию семь раз, сделав ее так называемым неофициальным Белым домом. Вступительный взнос в клуб после этого повысился до $200 тыс. В клубе состоят 500 членов, которые платят за это $14 тыс. в год.

Ранее Trump Organization выпустила заявление, в котором указала, что все сотрудники клуба принимают необходимые меры предосторожности в связи с ураганом.