Во Франции с начала 2017 года предотвратили более 10 терактов - МВД

Спецслужбы Франции предотвратили 11 терактов с начала 2017 года, сообщают французские СМИ со ссылкой на главу МВД страны Жерара Колона.

Отмечается, что последний теракт был предотвращен на прошлой неделе, когда был задержан мужчина в департаменте Сен-Сен-Дени.

По данным местных спецслужб, задержанный планировал совершить нападение на стражей правопорядка.