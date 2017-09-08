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Дальнее зарубежье 08.09.2017 17:03

Во Франции с начала 2017 года предотвратили более 10 терактов - МВД

Спецслужбы Франции предотвратили 11 терактов с начала 2017 года, сообщают французские СМИ со ссылкой на главу МВД страны Жерара Колона.

Отмечается, что последний теракт был предотвращен на прошлой неделе, когда был задержан мужчина в департаменте Сен-Сен-Дени.

По данным местных спецслужб, задержанный планировал совершить нападение на стражей правопорядка.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРАКТЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]