Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-июле сократились на 8%, в июле – почти на 1%

Банковские вклады населения в Азербайджане на 1 августа 2017 года составляют 6 млрд 860,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, на конец 2016 года вклады населения в банках составляли 7 млрд 448,7 млн манатов. Таким образом, в январе-июле 2017 года банковские вклады населения сократились на 7,9%.

При этом в июле банковские вклады населения сократились на 46,4 млн манатов или на 0,7%.

В 2016 году банковские вклады населения в Азербайджане сократились на 21,4%.

А.Азизов