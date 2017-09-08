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Дальнее зарубежье 08.09.2017 17:24

Землетрясение вновь зафиксировано у берегов Мексики

Еще один подземный толчок, магнитуда которого составила 5,6, зафиксирован в пятницу в акватории Тихого океана у побережья Мексики, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 15:25 в пятницу землетрясения имел координаты 15.80 градуса северной широты и -94.79 градуса западной долготы.

Эпицентр находился ближе к побережью по сравнению с предыдущими сейсмособытиями и находился в 60 км к юго-востоку от города Салина-Крус.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Ранее в этом же районе были зафиксированы два подземных толчка - самый мощный, имевший, по разным оценкам, магнитуду от 8 до 8,4, и повторный толчок магнитудой 6.

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Тэги: МЕКСИКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]