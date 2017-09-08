Землетрясение вновь зафиксировано у берегов Мексики

Еще один подземный толчок, магнитуда которого составила 5,6, зафиксирован в пятницу в акватории Тихого океана у побережья Мексики, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 15:25 в пятницу землетрясения имел координаты 15.80 градуса северной широты и -94.79 градуса западной долготы.
Эпицентр находился ближе к побережью по сравнению с предыдущими сейсмособытиями и находился в 60 км к юго-востоку от города Салина-Крус.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Ранее в этом же районе были зафиксированы два подземных толчка - самый мощный, имевший, по разным оценкам, магнитуду от 8 до 8,4, и повторный толчок магнитудой 6.
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