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Макроэкономика 08.09.2017 15:54

Денежная база в Азербайджане в январе-августе выросла на 8%, в августе – на 1,6% - ЦБ

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 8 млрд 468,4 млн манатов на 31 августа 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

На 31 декабря 2016 года денежная база в Азербайджане составляла 7 млрд 860,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-августе 2017 года выросла на 7,7%.

При этом в августе денежная база выросла на 1,6% или на 135,5 млн манатов.

В 2016 году рост денежной базы в Азербайджане составил 13,9%.

А.Ахундов

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Тэги: БАЗА, ДЕНЕЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]