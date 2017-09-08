Денежная база в Азербайджане в январе-августе выросла на 8%, в августе – на 1,6% - ЦБ

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 8 млрд 468,4 млн манатов на 31 августа 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

На 31 декабря 2016 года денежная база в Азербайджане составляла 7 млрд 860,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-августе 2017 года выросла на 7,7%.

При этом в августе денежная база выросла на 1,6% или на 135,5 млн манатов.

В 2016 году рост денежной базы в Азербайджане составил 13,9%.

А.Ахундов