Брюссель заплатил фермерам за персики и нектарины, не нашедшие спроса на рынке

Еврокомиссия выплатит дополнительную помощь европейским производителям персиков и нектаринов, которые терпят в этом году большие убытки из-за недостаточного спроса на их продукцию.
Как сообщается в пятницу в коммюнике ЕК, Брюссель выплатит производителям этих фруктов 12,8 млн евро в дополнение к уже выплаченным в начале сезона 70 млн евро.
"Эти деньги пойдут на финансирование вывода с рынка 35 020 тонн нектаринов и персиков", - говорится в коммюнике.
Финансовая компенсация предназначена для греческих, итальянских и испанских садоводов, которые не смогли найти рынки сбыта для своей продукции.
"Мы продолжаем внимательно следить за положением европейских производителей, которые работают в нестабильной обстановке, - заявил в этой связи комиссар ЕС по сельскому хозяйству Фил Хоган. - Общая сельскохозяйственная политика ЕС предусматривает много способов поддержки фермеров в трудные моменты, и мы еще раз демонстрируем, что Комиссия не оставляет их наедине с проблемами".
В рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС фермерам оказывается помощь в виде прямых выплат, финансирования развития сельских районов и финансовой поддержки организаций производителей. В общей сложности это около 700 млн евро в год.
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