МЧС ликвидировал лесной пожар на севере-западе Азербайджана

Лесные пожары в Габалинском районе (северо-запад страны) полностью потушены, сообщает МЧС.
«Операция по тушению пожара в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района полностью завершена»,- говорится в сообщении.
Согласно информации, в результате предпринятых неотложных и оперативных мер было пресечено распространение огня в населенные пункты и хозяйственные площади.
«Пострадавших среди населения в результате пожара, нет»,- отмечается в сообщении.
К борьбе с огнем была привлечена живая сила и техника МЧС, министерства экологии и природных ресурсов и Исполнительной власти Габалинского района.
МЧС 1 сентября начал операцию по тушению пожара в Габалинском районе.
Ф.Исазаде
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