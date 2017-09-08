МЧС ликвидировал лесной пожар на севере-западе Азербайджана

Лесные пожары в Габалинском районе (северо-запад страны) полностью потушены, сообщает МЧС.

«Операция по тушению пожара в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района полностью завершена»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, в результате предпринятых неотложных и оперативных мер было пресечено распространение огня в населенные пункты и хозяйственные площади.

«Пострадавших среди населения в результате пожара, нет»,- отмечается в сообщении.

К борьбе с огнем была привлечена живая сила и техника МЧС, министерства экологии и природных ресурсов и Исполнительной власти Габалинского района.

МЧС 1 сентября начал операцию по тушению пожара в Габалинском районе.

Ф.Исазаде