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Происшествия 08.09.2017 16:11

МЧС ликвидировал лесной пожар на севере-западе Азербайджана

Лесные пожары в Габалинском районе (северо-запад страны) полностью потушены, сообщает МЧС.

«Операция по тушению пожара в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района полностью завершена»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, в результате предпринятых неотложных и оперативных мер было пресечено распространение огня в населенные пункты и хозяйственные площади.

«Пострадавших среди населения в результате пожара, нет»,- отмечается в сообщении.

К борьбе с огнем была привлечена живая сила и техника МЧС, министерства экологии и природных ресурсов и Исполнительной власти Габалинского района.

МЧС 1 сентября начал операцию по тушению пожара в Габалинском районе.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГАБАЛА, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]