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СНГ 08.09.2017 18:03

Приготовленный в Ташкенте плов весом 7360 кг попал в Книгу рекордов Гиннесса

Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали - самый большой в мире плов приготовлен на фестивале традиционной культуры в пятницу в Ташкенте.

Чистый вес любимого в Узбекистане блюда составил 7360 кг. Готовили его на протяжении шести часов более 50 поваров, сообщили представители оргкомитета фестиваля.

Для приготовления плова использовалось 1500 кг говядины, 400 кг баранины, 220 кг жира баранины, 1900 кг риса, 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 57 кг соли, 100 кг нута (горох), 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца горошком, 1 кг куркумы и 350 литров воды.

Вице-президент Guinness World Records Ричард Стэннинг вручил организаторам сертификат, свидетельствующий, что самый большой в мире плов был приготовлен компанией Milliy TV в Узбекистане.

Приготовленный в этот день плов раздают участникам и гостям фестиваля, часть блюда доставят в детские дома, пансионаты для престарелых и инвалидов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПЛОВ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]