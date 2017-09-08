Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 26 человек

По меньшей мере, 26 человек стали жертвами землетрясения, которое произошло в Мексике, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление губернатора мексиканского штата Оахака.
Ранее сообщалось о 16 погибших в Мексике и Гватемале. Среди них - ребенок, который скончался из-за отключения аппарата искусственной вентиляции после того, как больница, где он находился, оказалась обесточена.
При этом мексиканские власти не исключают дальнейшего увеличения числа жертв.
В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. Ряд зданий оказались сильно повреждены, а в некоторых районах Мехико наблюдаются перебои с электроснабжением.
По данным Геологической службы США, за землетрясением последовали несколько афтершоков, магнитуды которых разнились от 4,5 до 5,7.
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