В Берлине отклонили требование Польши о выплате дополнительных военных репараций

Власти Германии не намерены осуществлять выплаты Польше, которая направила Берлину требование относительно репараций за годы Второй мировой войны, заявил в пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Германия уже выплатила достаточно крупные репарации Польше", - сказал представитель журналистам.

"Польша в 1953 году приняла обязывающее ее решение об отказе от дальнейших репараций", - добавил Ш.Зайберт.

По сообщению радиостанции "Дойче велле", премьер Польши Беата Шидло в четверг заявила, что Польша "имеет право на выплату репараций и польское правительство может направить соответствующее требование к Германии". Польская сторона полагает, что дополнительные репарации могли бы составить 830 млрд евро.