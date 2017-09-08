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Дальнее зарубежье 08.09.2017 18:13

В Берлине отклонили требование Польши о выплате дополнительных военных репараций

Власти Германии не намерены осуществлять выплаты Польше, которая направила Берлину требование относительно репараций за годы Второй мировой войны, заявил в пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Германия уже выплатила достаточно крупные репарации Польше", - сказал представитель журналистам.

"Польша в 1953 году приняла обязывающее ее решение об отказе от дальнейших репараций", - добавил Ш.Зайберт.

По сообщению радиостанции "Дойче велле", премьер Польши Беата Шидло в четверг заявила, что Польша "имеет право на выплату репараций и польское правительство может направить соответствующее требование к Германии". Польская сторона полагает, что дополнительные репарации могли бы составить 830 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, РЕПАРАЦИИ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]