Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в январе-августе сократились на 22%, в августе - на 8%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 сентября 2017 года оцениваются 12 млрд 408,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-август 2017 года кредитные вложения банков сократились на 22,3%.
При этом в августе текущего года кредитные вложения банков сократились на 1 млрд 74,3 млн манатов или на 8%.
В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.
А.Ахундов
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