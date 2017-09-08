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Финансы 08.09.2017 16:47

Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 72,5 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 72,5 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты 1,056 тыс. субъектов предпринимательства, которые предполагают создание более 3 тыс. рабочих мест.

НФПП в пятницу организовал в Гусарском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

"До сих пор НФПП предпринимателям, действующим в Губа-Хачмазском экономическом районе выдал льготных кредитов на сумму 186,5 млн манатов на реализацию свыше 2 тыс. инвестиционных проектов. В рамках мероприятия в пятницу льготные кредиты на общую сумму 226 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Губа-Хачмазском экономическом районе. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, садоводства, производства минеральных вод и др.», - подчеркивается в сообщении.

По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть около 40 рабочих мест.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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